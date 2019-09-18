Жилой дом сгорел в Медынском районе

18.09.2019 10:28 242

Около четырех часов утра в среду, 18 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Медынском районе. Загорелся жилой дом в деревне Бородино. На месте происшествия работало 10 человек и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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