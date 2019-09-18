Калужанка ударила ножом своего сожителя из-за обвинений в измене

18.09.2019 09:57 415

Между 28-летней жительницей Калуги и ее гражданским мужем произошла ссора.

Девушка попросила своего подвыпившего сожителя снять уличную обувь в прихожей, в ответ мужчина закатил скандал и стал обвинять свою пассию в измене.

Молодая женщина в порыве ярости взяла кухонный нож и ударила им в грудь своего возлюбленного.

Осознав, что произошло, калужанка сама позвонила в скорую и до приезда медиков пыталась подручными средствами остановить кровотечение у раненного.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 18 сентября.

Девушке грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com