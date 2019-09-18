Калужанка ударила ножом своего сожителя из-за обвинений в измене

Между 28-летней жительницей Калуги и ее гражданским мужем произошла ссора.
Девушка попросила своего подвыпившего сожителя снять уличную обувь в прихожей, в ответ мужчина закатил скандал и стал обвинять свою пассию в измене.
Молодая женщина в порыве ярости взяла кухонный нож и ударила им в грудь своего возлюбленного.
Осознав, что произошло, калужанка сама позвонила в скорую и до приезда медиков пыталась подручными средствами остановить кровотечение у раненного.
В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 18 сентября.
Девушке грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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