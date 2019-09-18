Лжесотрудница соцзащиты украла 160 тысяч у пенсионерки

18.09.2019 09:44 286

79-летней жительнице Обнинска позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей соцзащиты.

Женщина сообщила, что к пенсионерке на дом придет инспектор, чтобы оформить заявление на бесплатные лекарства и надбавку к пенсии.

Явившаяся лжесотрудница в ходе беседы попросила бабушку принести денежные сбережения.

Гражданка объяснила это тем, что необходимо обменять старые купюры на новые, а для этого нужно переписать серии банкнот.

В этот момент потерпевшей позвонила «сотрудница соцзащиты», с которой она общалась ранее по телефону, а вторая мошенница, получи деньги, скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в среду, 18 сентября.

Фото: Pixabay.com