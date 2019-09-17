«Ради жизни на земле!» сдали кровь

17.09.2019 15:07 265

В Калуге прошел День донора. Сотрудники органов гос.власти и студенты Калужского коммунально-строительного техникума пополнили банк донорской крови более 40 человек.

Продолжение акции «Ради жизни на земле!» пройдет 18 сентября в Центральной районной больнице Дзержинского района. Всем, кто принял решение сдать кровь, необходимо взять с собой паспорт, студентам — и студенческий билет.

Фото: pxhere.com.