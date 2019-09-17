В Дзержинском районе уничтожили санкционный сыр

17.09.2019 13:05 184

Прокуратура Дзержинского района провела проверку на торговой ярмарке в Кондрово, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из индивидуальных предпринимателей хранил сыр, произведенный во Франции, а ввоз его в Россию запрещен.

Кроме того, в нарушение требований технических регламентов маркировка указанного сыра не содержала надписей на русском и государственном языке государства – члена Таможенного союза.

Обнаруженная продукция в ходе проверки была изъята и уничтожена.

А индивидуальному предпринимателю придется заплатить административный штраф от двадцати до тридцати тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.