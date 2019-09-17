ЧОП выплатил долг по зарплате своему сотруднику

17.09.2019 13:00 184

Судебным пристава региона удалось взыскать 151 тысячу рублей в пользу бывшего сотрудника одного из ЧОПов-сообщает пресс-служба региональной ФССП.

В добровольном порядке и в установленный срок руководство охранной компании не исполнило решение суда, в связи с чем судебные приставы приступили к применению мер принудительного исполнения. Они наложили запрет на проведение регистрационных действий с автопарком должника и пригрозили арестовать имущество.

Уже спустя неделю 151-тысячная задолженность по заработной плате была оплачена.

Фото: pxhere.com.