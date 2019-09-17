Калужанин попался с 4 килограммами наркотиков

17.09.2019 09:23 278

41-летний житель Калуги предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Находясь в трудном материальном положении, мужчина решил устроиться на работу курьером. Но позже понял, в чем заключается суть работы: необходимо расфасовывать наркотики и продавать их клиентом. Крупные партии запрещенного вещества он хранил в машине и в гараже.

Дозы он помещал в тайники, а клиентам сообщал о месте с помощью онлайн-приложения.

Всего оперативники изъяли у наркоторговца около 4 килограммов синтетических наркотиков. Ему грозит серьезный тюремный срок.

Фото: pxhere.com.