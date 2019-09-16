Силовики задержали 12 преступников находящихся в розыске

16.09.2019 18:43 191

В области прошла оперативно-профилактическая операция «Розыск», сообщила пресс-служба УФСИН в понедельник, 16 сентября.

В результате силовики задержали 12 человек, уклонявшихся от отбывания наказания, а также не явившихся самостоятельно в колонию-поселение.

В числе задержанных были и осужденные, избегающие контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Фото: Pixabay.com