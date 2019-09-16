Жилой дом горел в Детчино

16.09.2019 17:22 162

Около 10 утра в понедельник, 16 сентября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Детчино. Загорелся жилой дом на улице Базарная. На тушении пожара работали 10 человек и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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