Молодой автолюбитель погасил штраф, поработав на благо города

17.09.2019 08:08 301

20-летний водитель отказался от прохождения медосвидетельствования и был оштрафован на 30 тысяч и лишен водительских прав на 1,5 года.

Молодой человек не стал оплачивать взыскание, и судья приговорил его к 20 часам обязательных работ.

Парень отрабатывал назначенное наказание, выполняя работы по благоустройству города.

В период своей работы нарушитель явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 16 сентября.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.