Ночная велопрогулка закончилась грабежом

17.09.2019 07:34 372

32-летний житель Малоярославца катался ночью по городу, когда к нему подошла группа незнакомцев.

Один из них стал обвинять мужчину, что он развозит наркотики по тайникам и отобрал мобильник и велосипед.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 16 сентября.

Оперативники наведались к правонарушителю домой и обнаружили там похищенное имущество.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.