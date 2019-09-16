Калужские полицейские раскрыли дело о краже мобильника

16.09.2019 12:53 157

31-летний ранее судимый калужанин увидел, что двое подростков оставили свои рюкзаки на берегу Яченки и отправились купаться.

Мужчина вытащил из кармана одной из спортивных сумок мобильник и быстро ушел.

Злоумышленник сменил сим-карту и некоторое время пользовался гаджетом, а потом продал его.

Мать потерпевшего 12-летнего мальчика обратилась в полицию, ущерб она оценила в 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и обстоятельства преступления, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 15 сентября.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.