Калужские полицейские раскрыли дело о краже мобильника

31-летний ранее судимый калужанин увидел, что двое подростков оставили свои рюкзаки на берегу Яченки и отправились купаться.
Мужчина вытащил из кармана одной из спортивных сумок мобильник и быстро ушел.
Злоумышленник сменил сим-карту и некоторое время пользовался гаджетом, а потом продал его.
Мать потерпевшего 12-летнего мальчика обратилась в полицию, ущерб она оценила в 7 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и обстоятельства преступления, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 15 сентября.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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