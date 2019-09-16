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Баня сгорела в Малоярославце

16.09.2019 08:19 0 198
Баня сгорела в Малоярославце

В воскресенье, 15 сентября, в 13:16 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославце.

Загорелась баня в СНТ «Рассвет».

На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 спецмашина, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь потушили, пострадавших нет.

Фото: Pixabay.com


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