Больше девяноста тысяч калужан привились от гриппа

13.09.2019 17:43 175

Больше девяноста тысяч калужан привиты от гриппа, начиная с середины августа, среди них чуть больше семи тысяч детей.

Об этом сообщило региональное Управлепние Роспотребнадзора.

Прививки в группах риска проводятся в рамках Национального календаря профилактических прививок за счетфедерального бюджета. Областным Минздравом получено 34696 доз вакцины «Совигрипп» для детей 161385 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Прививочная кампания продолжается. Защититься от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.

Фото: pixnio.com.