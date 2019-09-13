Две улицы останутся без воды

13.09.2019 15:28 158

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 14 сентября с 9 утра до 20 часов будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по адресам:

ул. Огарева 1, 2. 3, 4, 5, 6

ул. Рылеева 6, 18б, 18а.

Для уточнения адреса подвоза воды можно звонить по телефону 211-112.

Фото: pxhere.com.