Обнинский «Квант» сыграет с раменским «Сатурном»

13.09.2019 14:57 265

Обнинский «Квант» приглашает болельщиков на матч с раменским «Сатурном».

Игра пройдет 14 сентября в 16 часов на стадионе «Труд». Матч ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ-второго дивизиона зоны «Центр».

Вход на игру свободный. Стадион «Труд» откроется за час до начала игры. Бесплатные парковки будут работать по улице Мира, возле спортзала техникума ИАТЭ и кинотеатра «Мир».

Фото: администрация Обнинска.