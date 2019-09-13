Людиновец ответит за то, что ударил полицейского

13.09.2019 13:00 420

Житель Людиново предстанет перед судом за то, что ударил полицейского, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Будучи пьяным, он помешал участковому уполномоченному работать, ударив его ладонью в лицо.

Людиновская городская прокуратура в ходе судебного рассмотрения уголовного дела намерена в полном объеме поддержать обвинение, предъявленное органами предварительного следствия.

Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: pxhere.com.