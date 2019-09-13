Людиновец ответит за то, что ударил полицейского

Житель Людиново предстанет перед судом за то, что ударил полицейского, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
25-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Будучи пьяным, он помешал участковому уполномоченному работать, ударив его ладонью в лицо.
Людиновская городская прокуратура в ходе судебного рассмотрения уголовного дела намерена в полном объеме поддержать обвинение, предъявленное органами предварительного следствия.
Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: pxhere.com.
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