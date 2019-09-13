«Москвич» улетел в кювет

13.09.2019 12:52 486

Сообщение о ДТП в Думиничском районе поступило в 10 часов 31 минуту, рассказали в региональном МЧС.

На 284-м километре автодороги М-3 «Украина» автомобиль «Москвич 2141» съехал в кювет.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.