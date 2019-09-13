Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 13 сентября
$ 65.19 0.24
71.83 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

«Москвич» улетел в кювет

13.09.2019 12:52 0 486
«Москвич» улетел в кювет

Сообщение о ДТП в Думиничском районе поступило в 10 часов 31 минуту, рассказали в региональном МЧС.

На 284-м километре автодороги М-3 «Украина» автомобиль «Москвич 2141» съехал  в кювет.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В Боровском районе ищут родных неизвестного мужчины 13.09.2019 17:15

78-летнего пенсионера ищут по всей области 13.09.2019 17:10

Две улицы останутся без воды 13.09.2019 15:28

В следственном комитете пройдет личный прием 13.09.2019 15:16

Пожарные потушили лес в Хвастовичском районе 13.09.2019 15:09

Обнинский «Квант» сыграет с раменским «Сатурном» 13.09.2019 14:57

Людиновец ответит за то, что ударил полицейского 13.09.2019 13:00

У москвича обнаружили гашиш 13.09.2019 12:46

Калужанин потратил 7 тысяч с чужой банковской карты 13.09.2019 10:46

Калужанина обманули при покупке биткоинов 13.09.2019 10:00

Народные новости
2799 8
anyen
2180 0
umike
4937 20
Приговор

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.