У москвича обнаружили гашиш

13.09.2019 12:46 441

Житель Московской области попал в поле зрения полицейских во время проведения рейда по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.

При личном досмотре мужчины и его автомобиля, обнаружено четыре брикета с гашишем, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всего при себе у фигуранта было около 359 граммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com.