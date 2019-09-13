Калужанин потратил 7 тысяч с чужой банковской карты

13.09.2019 10:46 176

23-летний молодой человек предстанет перед судом за мошенничество, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В одном из магазинов посетительница потеряла банковскую карту с функцией оплаты покупок без введения пин-кода.

Продавцы, обнаружив карту, обратились к посетителям торговой точки с вопросом, не терял ли кто её. Находившийся в это время в магазине калужанин заявил, что карта принадлежит ему.

Предприимчивый молодой человек посетил несколько магазинов города, где совершил покупки на общую сумму более 7 тысяч рублей, расплатившись за товар чужими деньгами.

В это время на мобильный телефон потерпевшей стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств. Осознав, что происходит, женщина позвонила на горячую линию банка и заблокировала счет, после чего обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Найти подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения. Теперь суд должен поставить точку в этом деле.

Фото: pxhere.com.