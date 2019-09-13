Калужанка из мести оклеветала приятеля

13.09.2019 09:30 277

Калужанка обвиняется в заведомо ложном доносе, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Находясь у себя дома, женщина продала своей знакомой мобильный телефон и бензопилу. Однако, пока покупательница отправилась за подмогой, чтобы унести покупки, к хозяйке дома пришел приятель.

Он поссорился с женщиной и прихватил с собой уже проданные телефон и бензопилу. О том, что эти вещи проданы, мужчина не знал: ранее он уже обговаривал с фигуранткой возможность пользования бензопилой для подработки, а мобильный телефон обещал отнести в ремонт.

Женщина решила отомстить приятелю и сообщила в полицию, что ее ограбили. Однако полицейские выяснили все обстоятельства, и калужанка из потерепевшей стала обвиняемой в доносе.

Фото: pexels.com.