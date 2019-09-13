20 тонн турецких персиков оказались зараженными

13.09.2019 09:15 272

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора обнаружили зараженные личинками персики на складе временного хранения в Калужской области.

Образцы были сданы в лабораторию на экспертизу, которая установила, что турецкие персики заражены средиземноморской плодовой мухой. 20 тонн плодов запрещены к ввозу и продаже.

Средиземноморская плодовая муха расселяется главным образом при экспорте и импорте поражённой им растительной продукции. Взрослые мухи переносятся различным транспортом, чему способствует их возможность жить без корма около недели, а при его наличии и больший промежуток времени, до 6—8 месяцев.

Фото: pxhere.com.