«ИТ- диктант» можно написать в ИКЦ и онлайн

Сегодня, 13-го сентября, во всех регионах страны пройдет Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант». Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России.
|
Калужанин потратил 7 тысяч с чужой банковской карты 13.09.2019 10:46
Калужанина обманули при покупке биткоинов 13.09.2019 10:00
Калужанка из мести оклеветала приятеля 13.09.2019 09:30
20 тонн турецких персиков оказались зараженными 13.09.2019 09:15
В Обнинске стартует новый сезон классического волейбола 13.09.2019 09:00
Калужане помогли найти пропавшего дедушку 13.09.2019 08:25
Силовики и духовенство обсудят проблемы патриотического воспитания 13.09.2019 08:12
Калужанин обманом получил приставку и пульт к телевизору 13.09.2019 07:41
Строители не взялись делать стадион за 34 миллиона 12.09.2019 20:09
Водитель скрылся с места ДТП в Обнинске 12.09.2019 20:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: