«ИТ- диктант» можно написать в ИКЦ и онлайн

13.09.2019 09:10 185

Сегодня, 13-го сентября, во всех регионах страны пройдет Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант». Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России.

В Калуге диктант можно будет написать в ИКЦ в 16 часов. Доступ к заданиям будет доступен для прохождения онлайн на протяжении дня.