Калужане помогли найти пропавшего дедушку

13.09.2019 08:25 274

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» накануне бросил клич в социальных сетях- помочь в поиске 80-летнего пенсионера.

Мужчина после инсульта покинул больницу в районе Сосновой рощи, при этом он был дезориентирован.

Координаторы отряда опубликовали видео с камер видеонаблюдения и попросили всех неравнодушных отправиться на поиски.

Только за один час после размещения видео поступило большое число свидетельств. Координаторы сообщили главные слова : «Найден, жив!» и поблагодарили всех, кто помог искать потерявшегося дедушку.

Фото: pxhere.com.

