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Калужане помогли найти пропавшего дедушку

13.09.2019 08:25 0 274
Калужане помогли найти пропавшего дедушку

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» накануне бросил клич в социальных сетях- помочь в поиске 80-летнего пенсионера.

Мужчина после инсульта покинул больницу в районе Сосновой рощи, при этом он был дезориентирован.

Координаторы отряда опубликовали видео с камер видеонаблюдения и попросили всех неравнодушных отправиться на поиски.

Только за один час после размещения видео поступило большое число свидетельств. Координаторы сообщили главные слова : «Найден, жив!» и поблагодарили всех, кто помог искать потерявшегося дедушку.

Фото: pxhere.com.
 


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