В Обнинске стартует новый сезон классического волейбола

13.09.2019 09:00 157

Первые два тура сильнейшая женская команда региона проведет на домашней площадке, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».

Волейболистки клуба «Обнинск» на старте Высшей лиги «Б» чемпионата России примут самарскую «Искру-АМОНД» и «Университет-Визит» из Пензы.



В первом туре 18 сентября наша команда сыграет с самарскими девушками в 18.00. На следующий день повторный матч начнется в полдень.



Во втором туре «Обнинск» и «Университет-Визит» в 18.00 сыграют 21 сентября. А в воскресенье, 22 сентября, второй поединок команд из Калужской области и Пензы стартует в 12.00.



Фото: волейбольныйо клуб «Обнинск».