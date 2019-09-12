«Ниссан» перевернулся под Сухиничами

12.09.2019 19:57 48

В четверг, 12 сентября, в 16:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничском районе. В деревне Юрьево автомобиль «Ниссан» опрокинулся на проезжую часть, сообщила пресс-служба МЧС. В результате происшествия пострадал один человек. На месте работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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