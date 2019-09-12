Лесничий получил 3 года условно за взятку в 18 тысяч

В сентябре 2017 года сотрудник износковского лесничества получил 18 тысяч взятки за то, что занизил на 100 кубов объем древесины на выделенном для продажи участке.
Тем самым была снижена стоимость самих угодий.
Данный факт выявили в ходе проверки сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 12 сентября.
Дзержинский районный суд признал бывшего лесничего виновным и назначил ему 3 года тюрьмы условно.
Кроме того, гражданин не сможет 3 года занимать определенные должности.
Фото: Pixabay.com
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