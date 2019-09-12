Роспотребнадзор забраковал 54 килограмма икры

12.09.2019 17:59 160

С начала этого года Роспотребнадзор проверил 55 торговых точек, реализующих икру ценных пород рыб, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 12 сентября.

Среди проверенных было 14 предпринимателей, торгующих с лотков на улице.

У 26 продавцов были выявлены нарушения, по которым составили соответствующие протоколы и выписали штрафы на общую сумму 75 тысяч рублей.

С продажи было снято 54,2 килограммов некачественной продукции.

Фото: Pixabay.com