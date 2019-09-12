Приставы арестовали «Мерседес» бизнес-класса за налоговые долги

12.09.2019 16:59 271

Калужанин задолжал 225 тысяч по налогам и 30 тысяч штрафа за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 12 сентября.

Приставы выяснили, что мужчине принадлежит Mercedes-Benz Е-класса, и арестовали автомобиль, припаркованный возле дома владельца.

В результате, гражданин уже на следующий день оплатил все свои долги.

Фото: Pixabay.com