«Рено» вылетел в кювет в Перемышльском районе

12.09.2019 16:30 59

В четверг, 12 сентября, в 11:45 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. На 2 километре дороги «Калуга-Перемышль-Козельск» автомобиль «Рено» вылетел в кювет. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте работали 7 человек - спасатели, патруль ГИБДД и медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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