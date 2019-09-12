Команда парашютистов с участием калужанина стала призером соревнований

В селе Крутицы Рязанской области прошел чемпионат Центрального федерального округа России по парашютному спорту, сообщил областное министерство спорта в четверг, 12 сентября.
На состязаниях в составе команды «Аэродинамика» выступал калужанин Алексей Перепелов.
Сборная заняла первое место в одной из наиболее сложных дисциплин - Mixed Formation Skydiving (MFS).
Особенность этого вида соревнований в том, что в одном прыжке спортсменам нужно строить и горизонтальные и вертикальные фигуры.
При этом скорость свободного падения может изменяться от 170 до 300 км/ч.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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