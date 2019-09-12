Команда парашютистов с участием калужанина стала призером соревнований

12.09.2019 16:28 52

В селе Крутицы Рязанской области прошел чемпионат Центрального федерального округа России по парашютному спорту, сообщил областное министерство спорта в четверг, 12 сентября.

На состязаниях в составе команды «Аэродинамика» выступал калужанин Алексей Перепелов.

Сборная заняла первое место в одной из наиболее сложных дисциплин - Mixed Formation Skydiving (MFS).

Особенность этого вида соревнований в том, что в одном прыжке спортсменам нужно строить и горизонтальные и вертикальные фигуры.

При этом скорость свободного падения может изменяться от 170 до 300 км/ч.

Фото: Министерство спорта Калужской области.