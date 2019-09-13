Калужанин обманом получил приставку и пульт к телевизору

13.09.2019 07:41 318

45-летний житель Калуги в одном из магазинов попросил продавца показать ему приставку и пульт к телевизору.

При этом покупатель положил на стойку 5 000 рублей.

Осматривая товар, злоумышленник воспользовался тем, что консультант отвлекся, спрятал купюру в карман и попросил у продавца сдачу, за якобы оплаченную покупку.

Когда недостача была обнаружена, руководство магазина обратилось в полицию.

По записям с камеры видеонаблюдения стражи порядка установили подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.

Им оказался ранее судимый за мошенничество и присвоение гражданин.

Теперь к «послужному списку» правонарушителя добавилась и кража.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.