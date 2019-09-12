Строители не взялись делать стадион за 34 миллиона

12.09.2019 20:09 34

На аукцион по капремонту стадиона боровской спортшколы «Звезда» не вышел ни один подрядчик, сообщило издание «Боровские известия» в четверг, 12 сентября.

На поле предполагалось уложить искусственное покрытие, а беговые дорожки и зону для запасных игроков сделать из прорезиненного материала.

Кроме того, нужно было обустроить яму для прыжков.

На все работы выделялось 34 миллиона.

В результате публичные торги признаны несостоявшимися.

Фото: Pixabay.com