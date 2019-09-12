Полицейские нашли 24-летнего грабителя в Москве

12.09.2019 09:37 208

Калужские полицейские задержали 24-летнего гражданина Таджикистана, который подозревается в грабеже, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября. Около четырех часов утра, находясь возле одного из заведений Белоусова, злоумышленник напал на 26-летнего местного жителя, избил его и отобрал мобильник. Потерпевший оценил ущерб в 16 тысяч рублей. Правонарушителю грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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