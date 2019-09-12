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«Фольксавген Поло» влетел в уличный фонарь на Правом берегу

12.09.2019 08:44 0 438
«Фольксавген Поло» влетел в уличный фонарь на Правом берегу

В девять часов вечера в среду, 11 сентября, спасателям поступило сообщение о ДТП на Заречной улице в Калуге.

Автомобиль «Фольксваген Поло» врезался в фонарный столб, после чего съехал в кювет.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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