Приставы ответят на все вопросы в День единого приема

12.09.2019 07:17 85

24 сентября с 14 до 20 часов в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, а также во всех городских и районных отделах состоится День единого приема граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день можно будет получить ответы на все интересующие вопросы. Прием будет вести весь руководящий состав Управления.

Можнро заранее записаться на прием по телефону (4842) 54-08-87, чтобы сотрудники могли подготовить информацию о конкретном вопросе.

Также запись возможна на сайте ведомства. В день посещения обязательно иметь при себе паспорт.



