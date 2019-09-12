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Приставы ответят на все вопросы в День единого приема

12.09.2019 07:17 0 85
Приставы ответят на все вопросы в День единого приема

24 сентября с 14 до 20 часов в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, а также во всех городских и районных отделах состоится День единого приема граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день можно будет получить ответы на все интересующие вопросы. Прием будет вести весь руководящий состав Управления.

Можнро заранее записаться на прием по телефону (4842) 54-08-87, чтобы сотрудники могли подготовить информацию о конкретном вопросе.

Также запись возможна на сайте ведомства. В день посещения обязательно иметь при себе паспорт.

 


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