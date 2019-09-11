Многодетным мамам в Обнинске предоставят комфортные палаты в роддоме

11.09.2019 18:08 86

Многодетным мамам Обнинска, которые родили четвертого и последующего ребенка, теперь предоставляют комфортные послеродовые палаты.

По мнению врачей, отдельная сервисная палата- не каприз, а необходимость, чтобы к роженице могли прийти близкие-помочь в уходе за малышом, сообщает портал Obninsk.Name.

В среднем, в год через роддом в клинической больнице № 8 проходит около 50 мам с четвертым и последующим ребенком. Так врачи решили внести свой вклад в поддержку материнства и многоодетных семей.

Фото: pxhere.com.



