Обманутым дольщикам пообещали построить дом через год

11.09.2019 16:42 222

Прокурор Боровского района Александр Егоров принял участие в совещании по вопросу обеспечения квартирами обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вопрос с достройкой домов на улице Заречной и улице Боровской в городе Балабаново стоит на контроле прокуратуры района в течение двух последних лет.

Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области совместно с администрацией принято решение переселить граждан-участников долевого строительства с домов, расположенных на улице Заречной в дом, расположенный на улице Боровской в городе Балабаново.

Инвестор пообещал, что строительство дома будет завершено в июне 2020 года.

Фото: pxhere.com.