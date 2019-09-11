Питьевая вода в Галкино вызвала вопросы у прокуроров

11.09.2019 16:34 153

Прокуратура Дзержинского района проверила питьевую воду в деревне Галкино, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, прокуроры отправили пробы питьевой воды из артезианской скважины водопроводного крана жилого дома, а также из водопроводной колонки на микробиологический анализ.

По результатам анализа выявлены нарушения требований СанПиН.

В отношении должностного лица Водоканала возбуждено административное дело, а в адрес генерального директора внесено представление.

Фото: pxhere.com.