Не все управляющие компании готовы к зиме

11.09.2019 14:00 88

Прокуратура Калуги проверила, как управляющие компании подготовились к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в соответствии с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду, управляющие организации должны подготовить к зиме не менее 80% многоквартирных домов с центральным отоплением.

Однако, на момент проверки в 7 управляющих организациях многоквартирные дома, были подготовлены менее чем на 80% жилого фонда организации.

В адрес руководителей организаций-нарушителей внесены представления.

Фото: pxhere.com.