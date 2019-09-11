В Обнинске установлен противопожарный режим

11.09.2019 11:20 197

С 5 сентября по 5 октября в Обнинске установлен особый противопожарный режим, чтобы пресечь возникновение пожаров на территории города. Службы наукограда проверяют готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения возгорания, а также тушения пожаров. Руководителям предприятий рекомендовано выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной безопасности. В противном случае им грозит административный штраф. Фото: Obninsk.Name.



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