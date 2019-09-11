Два килограмма марихуаны изъяли у двух москвичей

11.09.2019 10:53 181

В Ферзиковском районе задержаны два жителя Москвы, которые хранили в частном доме марихуану, сообщает пресс-служба областного УМВД. Правоохранители изъяли почти два килограмма наркотика. Сейчас молодые люди находятся под стражей, их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: УМВД России по Калужской области.



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