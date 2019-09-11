Автомеханик обманул калужанина на 300 тысяч

44-летний житель Тверской области после освобождения из мест не столь отдаленных решил обосноваться в Калуге. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он устроился автомехаником в один из кооперативов областного центра. Но вместо ремонта машин, стал придумывать мошеннические схемы.
Владельцу авто он сообщил, что на устранение неполадок уйдет не одна неделя, а на приобретение новых запчастей - свыше 57 тысяч рублей. Однако в действительности необходимо было заменить всего 2-3 детали на сумму не более 5 тысяч рублей. Получив от клиента деньги, злоумышленник не только не приступил к ремонту транспортного средства, но и потратил деньги.
Спустя несколько месяцев собственник автомобиля заподозрил автомеханика в мошенничестве. Мужчина приехал в очередной раз в автосервис и обнаружил свою машину в разобранном виде, после чего незамедлительно направился в полицию. Там же он узнал, что горе-механик уже был задержан за подобные пиреступления в Калуге и Московской области.
Таким образом мужчина незаконно завладел 300 тысячами рублей.
Фото: pxhere.com.
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