Автомеханик обманул калужанина на 300 тысяч

11.09.2019 10:46 303

44-летний житель Тверской области после освобождения из мест не столь отдаленных решил обосноваться в Калуге. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он устроился автомехаником в один из кооперативов областного центра. Но вместо ремонта машин, стал придумывать мошеннические схемы.

Владельцу авто он сообщил, что на устранение неполадок уйдет не одна неделя, а на приобретение новых запчастей - свыше 57 тысяч рублей. Однако в действительности необходимо было заменить всего 2-3 детали на сумму не более 5 тысяч рублей. Получив от клиента деньги, злоумышленник не только не приступил к ремонту транспортного средства, но и потратил деньги.

Спустя несколько месяцев собственник автомобиля заподозрил автомеханика в мошенничестве. Мужчина приехал в очередной раз в автосервис и обнаружил свою машину в разобранном виде, после чего незамедлительно направился в полицию. Там же он узнал, что горе-механик уже был задержан за подобные пиреступления в Калуге и Московской области.

Таким образом мужчина незаконно завладел 300 тысячами рублей.

Фото: pxhere.com.