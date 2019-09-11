Калужанин обманул жителей Камчатки

11.09.2019 10:13 233

Калужанин предстанет перед судом за кражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Молодой человек увидел в Интернете объявление о продаже стола в Камчатском крае и позвонил собственникам.

Якобы в целях осуществления перевода денежных средств «покупатель», введя в заблуждение продавцов, получил от них информацию о банковской карте, а также логинах и паролях-идентификаторах, позволяющих войти в личный кабинет держателей карты и совершить банковские операции.

После этого, используя онлайн-приложение, мужчина осуществил десять операций по переводу чужих денег на свой банковский счет,а позже обналичил 84 тысячи рублей.

Суд решит, какое наказание понесет псевдопокупатель.