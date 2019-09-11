Калужанка перевела мошенникам почти 2 миллиона

11.09.2019 10:07 287

Калужанка обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником неких правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что женщина ранее приобретала лекарственные средства в одной из фирм. В настоящее время, якобы, установлено, что данные препараты могут быть опасны для здоровья. В связи с этим деятельность фирмы-производителя приостановлена, а лица, приобретавшие указанную продукцию, могут претендовать на соответствующую компенсацию.

Женщина, узнав, что у неё имеется возможность отсудить 10 миллионов рублей, захотела получить кругленькую сумму.

Незнакомец объяснил, как нужно оплатить услуги адвокатов, которые помогут получить компенсацию, в итоге калужанка перевела на чужой счет около двух миллионов рублей. Позже собеседник перестал выходить на связь, а женщине пришлось обратиться в полицию.

Фото: pxhere.com.