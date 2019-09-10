Прокуратура направила иск против Водоканала в суд

Прокуратура Боровского района выявила, что с очистных сооружений в Ермолино, принадлежащих Водоканалу, в реку Протва сбрасывались сточные воды.
При этом, организация не имеет соответствующего разрешения на пользование водными объектом.
Кроме того, с канализационно-насосной станции предприятия систематически происходят аварийные выбросы на землю.
В этой связи, прокуратура подготовила и направила иск в суд, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 сентября.
В исковом заявлении обвинитель требует обязать предприятие повысить качество сточных вод, получить разрешение на сброс в реку, а также исключить аварийные сбросы канализации на почву.
На данный момент иск находится на рассмотрении.
Фото: Pixabay.com
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