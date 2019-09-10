Прокуратура направила иск против Водоканала в суд

10.09.2019 19:26 233

Прокуратура Боровского района выявила, что с очистных сооружений в Ермолино, принадлежащих Водоканалу, в реку Протва сбрасывались сточные воды.

При этом, организация не имеет соответствующего разрешения на пользование водными объектом.

Кроме того, с канализационно-насосной станции предприятия систематически происходят аварийные выбросы на землю.

В этой связи, прокуратура подготовила и направила иск в суд, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 сентября.

В исковом заявлении обвинитель требует обязать предприятие повысить качество сточных вод, получить разрешение на сброс в реку, а также исключить аварийные сбросы канализации на почву.

На данный момент иск находится на рассмотрении.

Фото: Pixabay.com