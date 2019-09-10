Мужчина получил год условно за фиктивную прописку

10.09.2019 18:43 186

Стражи порядка установили, что 39-летний житель Обнинска за деньги прописал у себя иностранного гражданина, но фактически жилье ему не предоставлял.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Тогда ему было назначено 100 тысяч штрафа.

В результате, гражданин был осужден на один год условно, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 10 сентября.

На суде правонарушитель свою вину признал полностью и с обвинением согласился.

Фото: Pixabay.com