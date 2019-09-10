Кировчанин ограбил пенсионера, чинившего машину на обочине

10.09.2019 13:27 225

В Кировском районе пожилой мужчина вечером остановился на обочине из-за поломки машины.

Со слов потерпевшего, занимаясь ремонтом, он внезапно потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что у него пропал кошелек.

Стражи порядка нашли рядом с местом преступления тару из под пива, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 10 сентября.

Полицейские обошли близлежащие торговые точки, и нашли магазин, где продавали эту марку.

По записям видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель.

По версии полицейских, злоумышленник несколько раз ударил жертву гаечным ключом по голове и похитил кошелек.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.