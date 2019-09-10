50-летний обнинец накупил продуктов по чужой кредитке

10.09.2019 11:48 288

50-летний житель Обнинска нашел в лесу чужую кредитку.

Мужчина успел накупить продуктов на 4 000 рублей в разных супермаркетах, прикладывая карту к терминалу.

Владелица, обнаружив списание средств, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Стражи порядка разыскали правонарушителя.

Мужчина в содеянном сознался и потраченные чужие деньги вернул.

Тем не менее, гражданину придется явиться в суд.

Ему грозит до 3 лет тюрьмы за мошенничество, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 10 сентября.

Фото: Pixabay.com