Полицейские задержали наркодилера с крупной партией героина

10.09.2019 10:07 133

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Калуги, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 10 сентября.

Молодого мужчину арестовали возле сделанных им «закладок».

При личном досмотре, из тайников и дома у драгдилера изъяли более 270 граммов героина.

По версии оперативников, молодой человек расфасовывал крупные партии наркотика на более мелкие и прятал в тайники, о которых сообщал потребителям через мессенджеры.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

На время расследования мужчину поместили в СИЗО.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.