Полицейские задержали наркодилера с крупной партией героина

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Калуги, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 10 сентября.
Молодого мужчину арестовали возле сделанных им «закладок».
При личном досмотре, из тайников и дома у драгдилера изъяли более 270 граммов героина.
По версии оперативников, молодой человек расфасовывал крупные партии наркотика на более мелкие и прятал в тайники, о которых сообщал потребителям через мессенджеры.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотических средств».
На время расследования мужчину поместили в СИЗО.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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